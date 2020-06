Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Fredrik von Erichsen / dpa)

Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte verlor 0,38 Prozent auf 26.144,98 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,36 Prozent auf 3257,25 Punkte nach.

Erneut zogen die Aktien von Wirecard alle Aufmerksamkeit auf sich, obwohl der Dax mit dem Immobilienunternehmen Deutsche Wohnen ein neues Mitglied hat. Der Bilanzskandal um den Zahlungsabwickler und dessen neuerlicher Kurssturz sind für den Index, der die erste Börsenliga deutscher Unternehmen widerspiegelt, ein Novum. Wirecard-Papiere brachen um weitere knapp 40 Prozent ein, nachdem sie am vergangenen Donnerstag und Freitag bereits um bis zu 82 Prozent abgesackt waren.

Der Bezahldienstleister steht inzwischen am Abgrund. Seine Zukunft hängt vom Wohlwollen der Banken ab, denn die vermissten 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten in Asien gibt es mit ziemlicher Sicherheit nicht. Und so bekommt Wirecard auch kein Testat für die Jahreszahlen 2019. Die Einschätzungen zu 2019 sowie zum ersten Quartal und auch die Prognosen für 2025 nahm der Konzern zurück.

Die Anteilsscheine der Deutsche Wohnen legten an ihrem ersten Tag im Dax um 1,0 Prozent zu, während die Aktien der Lufthansa an ihrem ersten Tag im MDax 5,7 Prozent einbüßten. Am Gelingen der Rettung der in der Corona-Krise unter die Räder gekommenen Fluggesellschaft gibt es Zweifel. Die Lufthansa fürchtet angesichts einer niedrigen Präsenz auf der Hauptversammlung an diesem Donnerstag einen ungewissen Ausgang bis hin zu einer Insolvenz. Denn die Zustimmung zu den neun Milliarden Euro schweren Staatshilfen steht nach den Registrierungen der Anteilseigner mehr denn je auf der Kippe.

Die Anteilsscheine des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise erreichten am Morgen ein Rekordhoch bei 100,70 Euro. Aktien von Delivery Hero gaben zugleich um 0,3 Prozent auf knapp unter 90 Euro nach, befinden sich damit allerdings nur knapp unter ihrem erst kürzlich erreichten Rekordhoch von 92,20 Euro. Beide MDax-Werte werden als Nachfolger für Wirecard gehandelt, falls dessen Aktie wieder aus dem Dax genommen wird. (dpa)