Dax mit neuem Hoch seit Corona-Krise

Befeuert von der scheinbar unaufhaltsamen Rekordjagd an den US-Börsen und einem weiter nachgebenden Euro ist der Dax am Donnerstag auf ein neues Hoch seit Beginn des Corona-Crashs am 24. Februar gestiegen.