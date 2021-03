Das Wort «Dax» steht im Handelssaal der Frankfurter Wertpapierbörse an einer Wand. Foto: Arne Dedert/dpa (Arne Dedert / dpa)

Am späten Vormittag notierte der deutsche Leitindex 0,16 Prozent höher bei 14.525,98 Punkten. In der Vorwoche hatte der Dax eine viertägige Rekordserie bis auf einen Höchststand von 14.595 Punkten hingelegt und ein Wochenplus von mehr als 4 Prozent erreicht.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Montag zuletzt um 0,14 Prozent auf 31.824,96 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,3 Prozent hoch.

Marktexperte Timo Emden von Emden Reserach warnt angesichts der jüngsten Kursrally vor Konsolidierungstendenzen: „Dass Anleger in diesem Kontext auch mal Kasse machen und Gewinnmitnahmen jederzeit eintreten könnten, sollte daher nicht allzu sehr überraschen.“ Zudem verweist er auf das Corona-Infektionsgeschehen.

Die zuletzt im Zuge steigender Zinsen gefragten Bankenwerte mussten zum Wochenauftakt Federn lassen. Papiere der Deutschen Bank sanken um 1,1 Prozent, nachdem sie in der Vorwoche das höchste Niveau seit Sommer 2018 erreicht hatten. Die Aktien der 2,6 Prozent schwächeren Commerzbank hinken auch insgesamt der Branche hinterher.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Hypoport mit einem Minus von 9,8 Prozent am SDax-Ende unter starkem Verkaufsdruck. Bereits am Freitag waren sie um knapp 4 Prozent abgesackt. Der Finanzdienstleister will nach einem enttäuschend schwachen Vorjahresgeschäft im laufenden Jahr höher hinaus.

Der Wohnimmobilienkonzern Grand City Properties zeigt sich aufgrund einer starken Nachfrage nach Wohnungen auch für das laufende Jahr zuversichtlich. Das operative Ergebnis (FFO I) soll 2021 weiter steigen. Die Dividende für das abgelaufene Jahr soll 0,82 Euro je Aktie betragen. Den Anlegern war dies nicht gut genug, denn die Aktien büßten zuletzt 1,2 Prozent ein.

Die Papiere von Klöckner & Co setzten ihre jüngste Rally mit einem Plus von 6,5 Prozent und einem Höchststand seit Herbst 2018 fort. Die Anteile des Stahlhändlers kletterten in sechs Handelstagen inzwischen um gut 16 Prozent.

Die Anteilsscheine von Hugo Boss gehörten mit einem Gewinn von 2,4 Prozent zu den Top-Werten im MDax. Die Baader Bank hatte die Aktien des Modekonzerns von „Reduce“ auf „Add“ hochgestuft und das Kursziel von 20 auf 36 Euro angehoben.

