Dax müht sich weiter an der 13 000-Punkte-Marke ab

Der Dax müht sich an der 13 000-Punkte-Marke ab. Der deutsche Leitindex lugte an diesem Mittwoch knapp über die viel beachtete Schwelle, bevor ihm der Schwung ausging. Gegen Mittag stand er noch 0,15 Prozent im Plus bei 12 989,75 Punkten.