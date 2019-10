Dax nach jüngster Rally stabil

Die Börse in Frankfurt. Foto: Alexander Heinl/dpa/Archivbild (Alexander Heinl / dpa)

Bis zum Nachmittag legte der deutsche Leitindex um 0,14 Prozent auf 12.766,36 Punkte zu. Der MDax für mittelgroße Werte gewann 0,21 Prozent auf 26.280,67 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,13 Prozent.

Schlusslichter im Dax waren die Papiere von Fresenius Medical Care (FMC) mit minus 6,0 Prozent und der Mutter Fresenius mit minus 2,8 Prozent. Laut Berenberg-Analyst Tom Jones dürfte es dem Dialysespezialisten FMC schwer fallen, seine Jahresziele zu erreichen.

Die Anteile von Continental vollzogen nach Nachrichten zur Abspaltung des Geschäftsfeldes Antriebstechnik sowie nach vorläufigen Quartalszahlen eine Berg- und Talfahrt. Zuletzt legten sie an der Dax-Spitze um 3,4 Prozent zu. Dass der Autozulieferer und Reifenhersteller die Powertrain-Sparte komplett an die Börse bringen will, wurde am Markt positiv aufgenommen. Dagegen rückte eine milliardenschwere Sonderbelastung, wegen der Conti in diesem Jahr voraussichtlich in die Verlustzone schlittern wird, in den Hintergrund.

Im MDax profitierten die Papiere der Software AG von einem überraschend starken Quartalsbericht und legten an der Index-Spitze um knapp 7 Prozent zu. Im Schlepptau stiegen die Anteile von SAP im Dax zuletzt um 1,1 Prozent.

Am Anleihemarkt stieg der Rentenindex Rex um 0,10 Prozent auf 144,82 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,25 Prozent auf 171,34 Punkte. Der Eurokurs sank bis zum Nachmittag auf 1,1127 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1173 (Freitag: 1,1144) Dollar festgesetzt. (dpa)