Die Zinssenkung der US-Notenbank Fed am Vorabend hatten Marktteilnehmer erwartet. Fed-Chef Jerome Powell stellte weitere Zinssenkungen nicht konkret in Aussicht, was als Hinweis auf die weiterhin robuste Situation der US-Wirtschaft verstanden wurde.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte legte bislang um 0,35 Prozent auf 26.039,46 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,41 Prozent vor. Im Dax waren die Deutsche Bank mit plus 1,3 Prozent vorne, im MDax waren es die Anteile der Commerzbank mit plus 4 Prozent.

Halbjahreszahlen gab es von Rocket Internet. Händler urteilten, die Resultate des Start-Up-Investors hätten die Erwartungen übertroffen. Die im MDax notierten Titel gewannen 1,1 Prozent.

Die Aktien von Hellofresh trieb ein optimistischer Analystenkommentar an. Die Papiere des Kochboxen-Anbieters, der einst von Rocket Internet an die Börse gebracht wurde, gewannen im SDax mehr als 7 Prozent.

Für Bewegung sorgten zudem einige Umstufungen. So hatte die Berenberg Bank die Papiere der Deutschen Börse auf „Sell“ abgestuft. Die Aktien verloren im Dax 1,1 Prozent. Schwächer waren nur Wirecard mit minus 3,1 Prozent.

Unter den Nebenwerten enttäuschte die Bauer AG mit einer Senkung der Gewinnprognose die Anleger. Die Papiere des Bau- und Maschinenbau-Unternehmens rutschten um mehr als 21 Prozent in den Keller. (dpa)