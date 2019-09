Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen (Fredrik von Erichsen / dpa)

In den ersten Handelsminuten trat der deutsche Leitindex mit plus 0,02 Prozent auf 12.412,42 Punkten auf der Stelle. Seit seinem Augusttief bedeutet dies für den Dax ein Plus von mehr als zehn Prozent. Allein auf die ablaufende Woche bezogene steuert er auf einen Gewinn von knapp 2 Prozent zu.

Für den MDax ging es am Freitagmorgen um 0,05 Prozent auf 26.195,72 Punkte nach oben. Der EuroStoxx 50 sank zugleich um 0,09 Prozent. (dpa)