Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Fredrik von Erichsen / dpa)

Zuvor war das Börsenbarometer kurzzeitig zurück über die Marke von 13.300 Punkten geklettert, unter die der Index am vergangenen Dienstag gefallen war. Bis zum Rekordhoch von 13.596 Punkten aus dem Januar 2018 fehlten damit weniger als 300 Zähler.

Am Mittag waren an der Derivatebörse Eurex Terminkontrakte auf die großen Aktienindizes ausgelaufen, wie die auf den Dax und den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50. Gegen Handelsschluss laufen dann die Optionen und Futures auf die einzelnen Aktien aus. An diesem auch großer Verfall genannten Termin können einzelne Spekulanten immer mal wieder versuchen, die Kurse in die für sie vorteilhafte Richtung zu bewegen. Das kann zu erratischen, fundamental nicht zu erklärenden Bewegungen führen.

Für den MDax ging es am Freitag zuletzt um 0,32 Prozent auf 28.408,05 Zähler nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte im Verlauf bei 3778 Zählern auf den höchsten Stand seit April 2015.

Beiersdorf verteuerten sich um mehr als ein Prozent, ebenso wie die Aktien des Konkurrenten Henkel. Angeführt wurde der Dax von den Papiere der Deutschen Börse, die mit mehr als zwei Prozent Kursgewinn auf das höchste Niveau seit Anfang November kletterten.

Ceconomy-Aktien kletterten nach einer Kaufempfehlung der Baader Bank um knapp drei Prozent. Adidas, die zunächst noch von starken Quartalszahlen des US-Konkurrenten Nike belastet worden waren, konnten die Verluste im Handelsverlauf abschütteln. Die Papiere des Sportartikelherstellers verteuerten sich zuletzt um knapp ein Prozent. Konkurrent Puma schlug sich mit knapp zwei Prozent Plus sogar noch besser.

Der Eurokurs notierte zuletzt bei 1,1092 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1117 Dollar festgesetzt. Der Rentenindex Rex stieg um 0,01 Prozent auf 143,86 Punkte. Der Bund-Future rückte um 0,08 Prozent auf 170,53 Punkte vor. (dpa)