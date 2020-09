Börse in Frankfurt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Dax nimmt Kurs auf Corona-Hoch

Nach dem kräftigen Anstieg zur Wochenmitte hat der Dax seine Kursgewinne am Donnerstag ausgebaut. Der deutsche Leitindex stieg in den ersten Minuten um 0,41 Prozent auf 13.291,02 Punkte. Damit nimmt er allmählich wieder Kurs auf das in der Vorwoche erreichte Hoch seit dem Corona-Crash bei 13.460 Punkten.