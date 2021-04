Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Fredrik von Erichsen / dpa)

Nach einer Stunde büßte der Leitindex 0,08 Prozent ein auf 15.221,69 Punkte. Hohe Kursgewinne beim Index-Schwergewicht SAP verhinderten ein weiteres Abrutschen. Seit dem Erreichen der Bestmarke von knapp 15.312 Punkten nach Ostern tendiert der Dax überwiegend seitwärts.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es zur Wochenmitte um 0,17 Prozent hoch auf 32.721,43 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,1 Prozent höher.

Mit Blick auf die anstehenden Unternehmensberichte könnten nur deutliche Gewinnanstiege die zuletzt stark gestiegenen Aktienbewertungen rechtfertigen, sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. An diesem Mittwoch beginnt in den USA die Bilanzsaison mit den Banken JPMorgan, Goldman Sachs und Wells Fargo. Auch den Börsengang von Coinbase, dem größten Handelsplatz für Kryptowährungen, haben die Anleger in den USA im Blick.

Für die Titel von SAP ging es an der Dax-Spitze um 4,1 Prozent hoch. Der Softwarekonzern wird optimistischer für seine Geschäfte. Auch der Kunststoffkonzern Covestro sieht 2021 noch positiver und traut sich eine noch deutlichere Gewinnerholung als bislang zu. Die Aktien rückten um 1,7 Prozent vor. Deutsche Post zollten ihrer zuletzt starken Entwicklung Tribut. Am Dax-Ende gaben die Aktien um 1,8 Prozent nach.

Im MDax verloren die Anteile des Autozulieferers Hella nach Quartalszahlen 2,3 Prozent. Schwächer waren in dem Index nur Telefonica Deutschland mit minus 2,6 Prozent nach einer Abstufung durch Morgan Stanley.

Stabilus nahmen im SDax wieder Fahrt auf in Richtung ihres Zwischenhochs von 70 Euro von Anfang Februar. Sie gewannen mehr als fünf Prozent.

