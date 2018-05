Börse in Frankfurt

Dax ringt weiter mit 13.000 Punkten

Der Dax kämpft weiter um die Marke von 13.000 Punkten. Am Dienstag gab der deutsche Leitindex den dritten Tag in Folge nach und entfernte sich damit etwas von diesem Wert - allerdings hielten sich beim Dax die Ausschläge wie an den beiden Handelstagen zuvor in Grenzen.