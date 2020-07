Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Fredrik von Erichsen / dpa)

Im Blick steht die Berichtssaison mit einer Menge an Quartalszahlen aus dem Dax und den hinteren Reihen. Die geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank Fed am Vorabend hatten nicht überrascht. Die Fed behält ihre Nullzinspolitik bei und will die Zinsen so lange niedrig lassen, bis die US-Wirtschaft die aktuelle Krise überwunden hat. Entscheidend werde letztlich die Eindämmung der Coronavirus-Pandemie sein, hieß es.

Der MDax sank am Donnerstag um 0,73 Prozent auf 26 632,78 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor ein Prozent.

© dpa-infocom, dpa:200728-99-949213/15 (dpa)