Dax sackt weit unter 12.000 Punkte

Die sich verschärfende Corona-Krise mit rasant steigenden Infektionszahlen und einem drohenden „Lockdown“ in Deutschland drücken die Kurse am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch kräftig nach unten.