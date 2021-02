Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Fredrik von Erichsen / dpa)

Gegen Mittag gewann der Dax 0,33 Prozent auf 14.096,46 Punkte, der MDax stieg um 0,88 Prozent auf 32.883,41 Punkte. Beim Leitindex der Eurozone EuroStoxx 50 stand gegen Mittag ein Plus von 0,9 Prozent zu Buche. Schwächere Daten zur Industrieproduktion der Eurozone im Dezember belasteten nicht.

Bei den Einzelwerten richteten sich in Deutschland die Blicke am Montag auf den Chemiesektor. Lanxess baut sein Geschäft rund um Desinfektions- und Konservierungsmittel mit einer Übernahme in den USA aus. Anleger honorierten den Zukauf: Lanxess gewannen an der MDax-Spitze 4,4 Prozent.

Eine Übernahme beschäftigte auch die Anleger des hessischen Batterieherstellers Akasol. Der US-Autozulieferer BorgWarner will das Unternehmen für knapp 730 Millionen Euro kaufen. Der Akasol-Kurs stieg zuletzt um fast 19 Prozent auf 124 Euro und damit über das Angebot von 120 Euro je Aktie.

Auf dem Weg zum vierten Mobilfunk-Netzbetreiber in Deutschland hat 1&1 Drillisch das verbesserte Angebot des Telekommunikationsanbieters Telefonica Deutschland (O2) zur Mitnutzung seines Mobilfunk-Netzes angenommen. Zudem legten 1&1 Drillisch zusammen mit der Muttergesellschaft United Internet Zahlen für 2020 vor. 1&1 gewannen daraufhin zuletzt knapp fünf Prozent. United Internet legten um eineinhalb Prozent zu.

Die Papiere des Stahlhändlers Klöckner & Co knüpften mit einem Plus von fünfeinhalb Prozent nahtlos an die starke Vorwoche an. Eine frische Kaufempfehlung für die Aktien von Eon durch die Berenberg Bank gab den Versorgertiteln etwas Auftrieb. Sie gewannen im vorderen Dax-Feld 0,9 Prozent. Ganz oben im Leitindex waren die Anteile des Triebwerksbauer MTU mit plus 1,8 Prozent.

