Dax schließt auf Tagestief - Index verliert fast ein Prozent

Der Dax hat am Donnerstag seine Vortagesgewinne wieder abgegeben. Kurz vor Handelsschluss kamen stark negative Impulse in den Markt, so dass der Leitindex mit minus 0,91 Prozent auf 13.664,00 Punkte auf seinem Tagestief schloss.