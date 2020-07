Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Fredrik von Erichsen / dpa)

Infolge eines schwächeren Starts an den US-Börsen konnte der Leitindex aber keine Gewinne über die Ziellinie retten. Am Ende gab der Dax denkbar knapp um 0,01 Prozent auf 13.103,39 Punkte nach. Er verteidigte so aber die Marke von 13.100 Punkten. Der MDax der mittelgroßen deutschen Werte fiel etwas deutlicher um 0,29 Prozent auf 27.311,54 Zähler.

Unter den Anlegern macht sich wieder Unsicherheit breit - wegen steigender weltweiter Virus-Infektionszahlen, aber auch wegen anhaltender Spannungen im US-chinesischen Handelskonflikt.

