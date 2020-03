Börse in Frankfurt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Dax schließt mit deutlichem Plus

Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Erholung zur Wochenmitte fortgesetzt. Der Dax ging mit einem Plus von 1,19 Prozent auf 12 127,69 Punkte aus dem Handel. Der MDax der mittelgroßen Werte rückte am Mittwoch um 0,75 Prozent vor auf 26 091,33 Punkte, und auch europaweit schlossen die Börsen im Plus.