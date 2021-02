Börse in Frankfurt

Dax schrammt an Rekordhoch vorbei

Der Dax hat am Freitag die Rally der vergangenen Tage fortgesetzt, an einem weiteren Rekordhoch scheiterte der Leitindex aber denkbar knapp. Am Nachmittag lag er noch mit 0,19 Prozent im Plus bei 14.087 Punkten.