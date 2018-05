Börse in Frankfurt

Dax schwächelt weiter

Der Dax ist erneut nicht in Schwung gekommen. Gegen Mittag stand der deutsche Leitindex 0,10 Prozent im Minus bei 12.964,52 Punkten und knüpfte so an die moderaten Verluste der beiden vergangenen Handelstagen an.