Börse in Frankfurt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Dax schwankt um 12.000 Punkte

Der Dax hat sich nach einem sehr schwachen Oktober-Auftakt zum Wochenstart etwas stabilisiert. Der Leitindex schwankte wenig verändert um die 12.000 Punkte, die er am Freitag in einer kurzen Erholungsphase in letzter Minute zurückerobert hatte.