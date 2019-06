Börse in Frankfurt

Dax schwingt sich wieder über 12.000 Punkte

Nach dem Rückschlag am Vortag hat der deutsche Aktienmarkt zur Eröffnung wieder Boden gut gemacht. Positive Impulse kommen dabei von den festeren Börsen in den USA am Vorabend und Japan am Morgen.