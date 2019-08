Börse in Frankfurt

Dax setzt Erholung fort

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben zuversichtlich: Der Dax legte am Montag im frühen Handel um 0,94 Prozent auf 11.671,27 Punkte zu und knüpfte damit an seine Gewinne vom Freitag an.