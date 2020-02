Börse in Frankfurt

Dax setzt Rekordjagd fort

Der Rekordlauf am deutschen Aktienmarkt setzt sich am Mittwoch fort. Der Dax übertraf in den Anfangsminuten mit 13 677 Zählern seine erst am Vortag erreichte Bestmarke, während der MDax in den Anfangsminuten erstmals über die Marke von 29 200 Punkten stieg.