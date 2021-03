Börse in Frankfurt

Dax setzt Rekordserie fort - EZB jetzt im Fokus

Der Dax hat am Donnerstag den vierten Handelstag in Folge ein Rekordhoch erreicht. In den ersten Handelsminuten stieg der Leitindex bis auf 14.578 Punkte, der Schwung ließ aber schnell nach.