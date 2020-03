Börse in Frankfurt

Dax stabil im Plus - Anleger hoffen auf G7-Konferenz

Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Dienstag die Kurserholung verfestigt. Der Dax baute die Gewinne aus dem frühen Handel am Vormittag aus und lag zuletzt mit 2,9 Prozent auf 12 197 Punkte im Plus.