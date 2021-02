Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Fredrik von Erichsen / dpa)

In der Vorwoche hatte der Dax unter starken Schwankungen über drei Prozent verloren. Für das noch junge Jahr rutschte er damit wieder ins Minus.

Der MDax der mittelgroßen Werte zog um gut ein Prozent an auf 31.404 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,3 Prozent.

Ein Spielball sind die Papiere von Varta, die in der Vorwoche zeitweise um über ein Drittel nach oben geschossen waren. Zu Wochenbeginn rutschten die Anteile des Batterieherstellers um fast zehn Prozent ab, nachdem sich die Leerverkäufer in der Vorwoche wohl zumindest größtenteils zurückgezogen haben. Den Silberpreis trieben ähnliche Spekulationen derweil zu Wochenbeginn auf das höchste Niveau seit Anfang 2013.

Im Nebenwerteindex SDax kletterten Stabilus nach Geschäftszahlen um 4 Prozent. Der Zulieferer profitierte zum Auftakt des seit Oktober laufenden Geschäftsjahres 2020/21 von einer Erholung der Automärkte.

Einen kräftigen Dämpfer erhielten die Neuaufstellungshoffnungen von Heidelberger Druck, was die in keinem großen Index mehr gelisteten Aktien prozentual zweistellig belastete. Ihr Verkauf der Gallus-Gruppe an die schweizerische Benpac Holding wird nun doch nicht vollzogen. Als Grund wurde eine überraschend nicht geleistete Kaufpreis-Zahlung genannt.

© dpa-infocom, dpa:210129-99-218502/10 (dpa)