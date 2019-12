Börse in Frankfurt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Dax stabilisiert sich nach schwachem Wochenstart

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag nach dem schwachen Wochenstart gefangen. Am Montag hatte Donald Trump am Markt einen Zoll-Schock ausgelöst.