Börse in Frankfurt

Dax stagniert - Anleger warten ab

Am deutschen Aktienmarkt bleiben die Anleger am Montag in Wartestellung. Der Dax bewegte sich bis zum Nachmittag kaum vom Fleck, zuletzt legte er um 0,03 Prozent auf 15 284,22 Punkte zu.