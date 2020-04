Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Fredrik von Erichsen / dpa)

In den Anfangsminuten stieg er bis auf knapp 10.426 Punkte, verlor dann aber schnell wieder an Schwung. Nach 15 Handelsminuten legte er mit 10.349,24 Punkten noch 0,68 Prozent zu, während der MDax 0,96 Prozent auf 21.930,51 Zähler gewann. Auf europäischer Bühne stieg der EuroStoxx 50 um 0,71 Prozent auf 2828,20 Punkte.

Nachdem zur Wochenmitte einmal mehr schwache Wirtschaftsdaten aus den USA die Anleger erschreckt hatten, warten sie nun auf neue Signale etwa vom US-Arbeitsmarkt, die am Nachmittag anstehen. Auch in puncto Lockerungen für die Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus blicken sie gespannt in die USA. Präsident Donald Trump hat für Donnerstag die Vorstellung neuer Richtlinien zur Rückkehr zur Normalität angekündigt.

„Die Tatsache, dass mehrere europäische Länder - darunter auch Deutschland - die Restriktionen in den kommenden Wochen stufenweise aufheben wollen, gibt Anlass zur Hoffnung“, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. Er sieht die nächsten vier Wochen nun als kritisch an, da sich in dieser Zeit herausstellen werde, ob sich die Lage tatsächlich stabilisiert hat. (dpa)