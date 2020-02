Börse in Frankfurt

Dax startet leicht schwächer

Mit wenig Schwung ist der deutsche Aktienmarkt heute in den Handel gestartet. Nach seinem am Vortag nur knapp verpassten Rekordhoch gab der Dax in den ersten Minuten um 0,17 Prozent auf 13.765,37 Punkte nach.