Dax startet mehr als zwei Prozent höher

Mit besser als befürchteten japanischen Wirtschaftsdaten im Rücken ist der Dax am Montag positiv in den Handel gestartet. Er rückte im frühen Xetra-Handel um 2,34 Prozent vor auf 10.710,24 Euro und knüpfte so an seine am Freitag begonnene Erholung an.