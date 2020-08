Börse in Frankfurt

Dax startet mit Plus - Konzernzahlen im Fokus

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt trauen sich am Mittwoch wieder aufs Parkett. An einem Tag mit Zahlen vieler Unternehmen, die in der Tendenz eher positive Nachrichten brachten, holte der Dax zum Auftakt seine Vortagsverluste wieder mehr als auf.