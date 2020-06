Börse in Frankfurt

Dax startet mit Verlusten

Nach Gewinnen in der vergangen Woche sind die Anleger am deutschen Aktiemarkt wieder vorsichtiger. Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um 1,17 Prozent auf 12.185,73 Zähler.