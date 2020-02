Börse in Frankfurt

Dax startet schwach - Coronavirus-Krise belastet weiter

Der deutsche Aktienmarkt ist schwach in die Woche gestartet. Der in der Vorwoche um 4 Prozent gestiegene Leitindex Dax fiel in der ersten Handelsstunde um 0,45 Prozent zurück auf 13 453,44 Punkte. Der MDax gab um 0,36 Prozent auf 28 569,80 Zähler nach. Auf Eurozonen-Ebene fiel der EuroStoxx 50 um fast ein halbes Prozent.