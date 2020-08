Börse in Frankfurt

Dax startet schwächer

Der Dax ist am Mittwoch schwächer gestartet. Händler verwiesen als Belastung auf die weiter fehlende Einigung in der US-Politik auf ein weiteres Konjunkturprogramm in der Corona-Krise. So sank der deutsche Leitindex im frühen Handel um 0,28 Prozent auf 12.910,33 Punkte.