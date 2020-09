Börse in Frankfurt

Dax steigt in Richtung 13.100 Punkte

Dem Dax ist am Dienstag zum Start in den September wieder der Sprung über die Marke von 13.000 Punkten gelungen. Der Leitindex gewann in der ersten Stunde nach dem Xetra-Start 0,99 Prozent auf 13.073,60 Punkte.