Bis zum Nachmittag legte der deutsche Leitindex um 0,79 Prozent auf 13.673,03 Punkte zu. Bis zur historischen Bestmarke bei rund 13.795 Punkten, die er kurz vor dem Crash im Februar erreicht hatte, ist es nicht mehr weit.

Der MDax befindet sich weiter im Rekordlauf. Nun legte er um 0,40 Prozent auf 30.092,93 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte zugleich um 0,65 Prozent.

Dabei treibt vor allem die Hoffnung der Anleger bezüglich der erwarteten Impfungen gegen das Corona-Virus. Abgesehen davon setzten Anleger auch auf Fortschritte in den Gesprächen über einen Brexit-Handelspakt und ein neues US-Konjunkturpaket.

Auf Unternehmensseite rückten die Aktien von Zalando wieder mit Gewinnen in den Blick. Sie erhielten frischen Rückenwind von einer Kaufempfehlung der UBS, die weiteres starkes Wachstum vom Online-Modehändler erwartet. Die Aktien schafften es auf ein Hoch seit mehr als fünf Wochen und legten zuletzt um 3,4 Prozent hoch.

Ansonsten zeigten sich die Anleger vor Weihnachten bei Sportartikelkonzernen in Kauflaune. Adidas setzten sich im Dax mit einem Anstieg um 2,6 Prozent an die Spitze und Puma zogen im MDax um 2,4 Prozent an.

Im MDax rückten die Aktien von Evotec um 5,2 Prozent vor. Hier gab eine Meilensteinzahlung aus einer Kooperation mit dem Pharmakonzern Bristol Myers Squibb Auftrieb. Thyssenkrupp kletterten auf den höchsten Stand seit März und stiegen zuletzt um 9,4 Prozent.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,59 am Vortag auf minus 0,58 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,03 Prozent auf 146,23 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,05 Prozent auf 177,74 Punkte zu.

Der Euro wurde am frühen Nachmittag mit 1,2255 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,2189 (Dienstag: 1,2140) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8204 (0,8237) Euro.

