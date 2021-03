Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Fredrik von Erichsen / dpa)

Der MDax der mittelgroßen Werte rückte um 0,44 Prozent auf 31.735,06 Punkte vor. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,5 Prozent nach oben.

Die positive Stimmung rund um den Globus hält angesichts von Impffortschritten in der Corona-Krise und der Hoffnung auf eine Belebung der Weltwirtschaft an. Auch die Freilegung des im Suezkanal festgelaufenen Containerschiffs „Ever Given“ sorgte für Erleichterung. Die wichtige Wasserstraße könnte in absehbarer Zeit wieder passierbar sein, womit die Risiken für die Lieferketten entschärft wären.

© dpa-infocom, dpa:210329-99-10154/2 (dpa)