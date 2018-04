Börse in Frankfurt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Dax steuert auf dritte Gewinnwoche zu

Die Dax-Gewinne am Morgen dürften zu einem versöhnlichen Ende der mit Verlusten begonnenen Woche beitragen. Unterstützung kommt von den Überseebörsen, denn sowohl in den USA, als auch in Asien legten die Aktienmärkte zu.