Nachdem er sie kurzzeitig überwinden konnte, bröckelten die Gewinne jedoch wieder etwas ab. Am frühen Nachmittag legte das deutsche Börsenbarometer dann noch um 0,41 Prozent auf 12.973,09 Punkte zu. Die Anleger setzen wie bereits in den Wochen zuvor auf eine durch staatliche Hilfspakete gestützte schnelle Stabilisierung der Wirtschaft und einen Impfstoff gegen das Virus.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax rückte um 0,25 Prozent auf 27.005,89 Zähler vor. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,21 Prozent.

Unternehmensseitig schwächelten die Papiere der Autobauer BMW, VW und Daimler mit Verlusten zwischen 1,3 und 1,9 Prozent nach ihren jüngsten Erholungsgewinnen.

Dax-Favorit war das SAP-Papier mit plus 1,4 Prozent nach einer positiven Studie der US-Bank Morgan Stanley. Aktien aus dem Gesundheits- und Pharmasektor zählten ebenfalls zu den Favoriten der Börsianer. Im MDax stachen die Anteilsscheine von Siemens Healthineers mit plus 3,5 Prozent und die von Gerresheimer und Sartorius mit plus 2,3 Prozent und plus 4,2 Prozent heraus. Im SDax legten die Anteilsscheine der Shop Apotheke um 2,3 Prozent zu und näherten sich damit ihrem Rekordhoch von 134,40 Euro an.

Zudem gewannen die Papiere des Mainzer Unternehmens Biontech vorbörslich an der US-Börse Nasdaq knapp 8 Prozent hinzu. Gemeinsam mit dem US-Pharmakonzern Pfizer wurde mit Großbritannien eine erste Liefervereinbarung über einen möglichen, gerade in der Entwicklung befindlichen Corona-Impfstoff geschlossen. Die Aixtron-Aktien zogen angesichts zuversichtlicher Analystenkommentare im SDax um 8,2 Prozent an und erreichten den höchsten Stand seit Herbst 2018.

Der Kurs des Euro stieg bis zum frühen Nachmittag auf 1,1445 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1428 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,48 Prozent am Freitag auf minus 0,46 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,06 Prozent auf 145,14 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,05 Prozent auf 176,23 Punkte zu.

