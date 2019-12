Börse in Frankfurt

Dax tritt vor „Hexensabbat“ auf der Stelle

Am deutschen Aktienmarkt bleibt es ruhig. Der Dax startete nahezu unverändert in den Tag und stand nach den ersten Minuten mit 0,06 Prozent im Plus bei 13.220,12 Punkten.