Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Fredrik von Erichsen / dpa)

Gegen Mittag notierte er noch immer 1,91 Prozent niedriger bei 12.290,44 Punkten. Als Grund machen Börsianer die trüben Wirtschaftsprognosen der US-Notenbank Fed aus.

In Hessen ist am Donnerstag der Feiertag Fronleichnam, gehandelt wird am Börsenplatz Frankfurt dennoch. Am Feiertag treffen Gewinnmitnahmen häufig auf eine geringe Nachfrage, was zu höheren Kursausschlägen führen kann.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte sank am Donnerstag um 1,29 Prozent auf 26.053,94 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,8 Prozent bergab. (dpa)