Dax unter Druck - Handelsstreit belastet

Nach dem schwachen Start in den Oktober hat der Dax am Mittwoch weiter Federn gelassen. In der ersten Handelsstunde verlor der deutsche Leitindex zuletzt 0,97 Prozent auf 12.144,37 Punkte.