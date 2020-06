Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Fredrik von Erichsen / dpa)

Der Dax notierte am Nachmittag prozentual unverändert auf 12.617,99 Punkten. Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte sank am Mittwochnachmittag um 0,21 Prozent auf 26.467,19 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte kaum verändert.

Die Fed dürfte an ihrem Corona-Krisenkurs zunächst kaum etwas ändern. Beachtung dürften vor allem neue Prognosen zu Wachstum, Inflation und Arbeitsmarkt finden. Die Zentralbank hatte sich dazu eigentlich schon im März äußern wollen. Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde das jedoch verschoben.

Nach einem anfangs etwas richtungslosen Verlauf entschieden sich die Lufthansa-Papiere letztlich für den Weg nach unten. Mit einem Minus von fünfeinhalb Prozent waren sie das Schlusslicht im Dax, aus dem sie demnächst absteigen werden.

Die Commerzbank-Aktien rückten im MDax am Nachmittag wieder um eineinhalb Prozent vor. Die seit der Finanzkrise teilverstaatlichte Bank bekommt Ärger mit dem zweitgrößten Aktionär.

Der seit Sommer 2017 an der Bank beteiligte US-Finanzinvestor Cerberus ist mit der Führung der Bank sehr unzufrieden und will deshalb zwei Sitze im Aufsichtsrat. Ein Händler sagte, Cerberus habe sich länger still verhalten und die Kursverluste hingenommen, scheine nun aber die Zügel wieder anzuziehen.

Die Aktien von ProSiebenSat.1 verloren vier Prozent. Der neue Vorstandschef Rainer Beaujean sorgte mit den auf der Hauptversammlung gesendeten Signalen nicht gerade für Begeisterung.

Der Baumarktbetreiber Hornbach Holding hält nach einem kräftigen Umsatz- und Gewinnsprung im ersten Geschäftsquartal an der Jahresprognose fest. Für die Titel ging es auf dem ersten Platz im Nebenwerteindex SDax um mehr als sechs Prozent hoch.

Der Euro legte zu: Die Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag zu 1,1374 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1294 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,33 Prozent am Vortag auf minus 0,32 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,09 Prozent auf 143,96 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,01 Prozent auf 173,43 Punkte. (dpa)