Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Auslöser für die Verluste waren kräftige Gewinnmitnahmen an den US-Börsen, allen voran an der technologielastigen Nasdaq. Mit einem Minus von 1,40 Prozent auf 13.057,84 Punkte ging der deutsche Leitindex schließlich aus dem Tag. Am Morgen noch war er bis knapp unter sein Niveau vor der Corona-Krise geklettert.

Der MDax der mittelgroßen Werte drehte am Donnerstag ebenfalls ins Minus und gab um 2,41 Prozent auf 27.222,64 Zähler nach, und auch europaweit sahen die Kursentwicklungen ähnlich aus.

