Dax verliert fast ein Prozent - SAP belastet

Triste Exportdaten aus Japan und enttäuschende Quartalszahlen von SAP haben am Donnerstag die Stimmung der Anleger getrübt. Der Dax verlor am Ende 0,92 Prozent und schloss mit 12.227,85 Punkten. Damit knüpfte der deutsche Leitindex an seine schwache Vortagsentwicklung an.