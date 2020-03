Börse in Frankfurt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Dax verliert wieder deutlich

Der Dax hat am Montag erneut deutlich nachgegeben. Die Ankündigung eines weiteren Hilfspakets der US-Notenbank Fed zur Bekämpfung der Corona-Krise beförderte den Leitindex am Nachmittag zwar zeitweise ins Plus.