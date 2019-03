Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen (Fredrik von Erichsen / dpa)

Der MDax hielt sich zum Wochenstart etwas deutlicher in positivem Terrain. Der Index der mittelgroßen Werte notierte zuletzt 0,57 Prozent höher auf 24.798,97 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand mit 0,4 Prozent im Plus.

Ganz oben auf der Einkaufsliste der Anleger standen am Montag Bayer-Papiere mit einem Plus von gut 1,2 Prozent. Die US-Medikamentenaufsicht FDA hatte dem Konzern den „Orphan Drug“-Status für das Mittel Sorafenib als Medikamentenkandidat gegen Desmoid-Tumore und aggressive Fibromatose - eine Bindegewebswucherung - gewährt. Der Status wird Mitteln gegen seltene Leiden vergeben.

Linde-Papiere dagegen knüpften mit einem Minus von 1,5 Prozent an ihre Verluste vor dem Wochenende an. Der Konzern hatte in seiner Neuaufstellung nach der Fusion mit Praxair mit seinem Ausblick für das Jahr enttäuscht.

Am unteren Ende der Dax-Riege landeten die Papiere von Fresenius Medical Care (FMC) mit einem Kursverlust von rund 2,7 Prozent. Ein Händler verwies auf einen Medienbericht, demzufolge die Administration von US-Präsident Donald Trump an einem neuen Vergütungsansatz für Dialysepatienten arbeite. Damit würden eine kostengünstigere Behandlung zu Hause und Transplantationen bevorzugt.

Papiere von Borussia Dortmund brachen um 9 Prozent ein, nachdem der Club am Wochenende in der Fußball-Bundesliga seinen Vorsprung auf den großen Rivalen FC Bayern München einbüßte.

Am deutschen Anleihenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,08 Prozent am Freitag auf 0,07 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,01 Prozent auf 141,88 Punkte. Der Bund-Future legte 0,27 Prozent auf 165,58 Punkte zu. Der Euro kostete zuletzt 1,1343 US-Dollar. Den Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag auf 1,1383 US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8785 Euro. (dpa)