Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main (Hessen). Foto: Christoph Schmidt (dpa)

Zum Börsenschluss büßte der deutsche Leitindex 0,47 Prozent auf 13 183,96 Punkte ein. Etwas besser hielten sich die Nebenwerte-Indizes: Während der Technologie-Index TecDax lediglich um 0,21 Prozent auf 2646,03 Zähler nachgab, schaffte der MDax der mittelgroßen Unternehmen ein Plus von 0,12 Prozent auf 27 048,20 Punkte.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verabschiedete sich 0,25 Prozent schwächer bei 3612,78 Punkten. Für die nationalen Indizes in Paris und London ging es ebenfalls etwas nach unten. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial notierte zum europäischen Handelsende über ein halbes Prozent fester.

In der Nacht auf Mittwoch war der Eurokurs erstmals seit Ende 2014 wieder über die Marke von 1,23 US-Dollar geklettert. Auf diesem Niveau konnte sich die Gemeinschaftswährung allerdings nicht ganz behaupten, nachdem sich mehrere EZB-Notenbanker tendenziell besorgt über den jüngsten Höhenflug des Euro geäußert hatten.

Zum Handelsende in Frankfurt kostete der Euro noch 1,2230 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs davor auf 1,2203 (Dienstag: 1,2230) US-Dollar festgesetzt; der Dollar hatte damit 0,8195 (0,8177) Euro gekostet. Ein hoher Eurokurs gilt als potenzieller Belastungsfaktor für die exportstarken deutschen Unternehmen.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,37 Prozent am Vortag auf 0,36 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,02 Prozent auf 140,00 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,04 Prozent auf 160,77 Punkte.

Dax-Schlusslicht waren zur Wochenmitte die Vorzugsaktien von Volkswagen: Sie rutschten trotz des für 2017 berichteten Absatzrekords um 1,79 Prozent auf 180,70 Euro ab. Am Dienstag hatten sie mit 185,74 Euro allerdings den höchsten Stand seit August 2015 erreicht - also kurz vor Bekanntwerden des Dieselskandals, der die Aktie anschließend auf Talfahrt geschickt hatte.

Die Anteilscheine der deutschen Banken zeigten sich wenig bewegt von negativ aufgenommenen Geschäftszahlen der US-Branchengrößen Goldman Sachs und Bank of America, die im Schlussquartal 2017 unter der US-Steuerreform gelitten hatten. Sowohl die Deutsche Bank als auch die Commerzbank hatten schon davor Kursverluste verzeichnet, die sich letztlich auf 0,84 beziehungsweise 1,17 Prozent beliefen.

Zalando überzeugte die Anleger mit der Ankündigung, auch 2018 auf Wachstum und Investitionen in die Weiterentwicklung des Geschäfts zu setzen: Die Titel des Online-Modehändlers erreichten bei 46,86 Euro ein Rekordhoch. Das Plus von 4,71 Prozent auf 46,69 Euro zum Börsenschluss reichte immer noch für einen der vorderen MDax-Plätze. Aussagen, wonach die Steigerung der Profitabilität dabei vorerst nicht an erster Stelle steht, hatten nur kurzzeitig auf den Aktienkurs gedrückt.

Bei den Technologietiteln glänzte das Biotech-Unternehmen Medigene mit einem Plus von 3,11 Prozent. Für Fantasie sorgten Nachrichten aus den USA: Dort will Konkurrent Celgene dem "Wall Street Journal" zufolge Juno Therapeutics übernehmen, einen Spezialisten für Immuntherapien gegen Blutkrebs. Auch Medigene ist in diesem Bereich aktiv. Dagegen ging es für S&T am Mittwoch um 1,26 Prozent auf 19,65 Euro bergab, womit die Aktien das Technologieunternehmen zu den größten Verlierern im TecDax zählte. gl/he (dpa)