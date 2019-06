Börse in Frankfurt

Dax vor G20-Gipfel etwas geschwächt

Der Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Der Dax gab am Morgen in den ersten Handelsminuten um 0,18 Prozent nach auf 12 206,03 Punkte.